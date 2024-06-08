国産Bacchus surf GOTOHパーツ多数 豪華バインディング

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商品詳細
国産BacchussurfGOTOHパーツ多数豪華バインディングご覧いただきありがとうございます♪バッカスのHandCraftedシリーズのサーフですカラーは濃いグリーンのシースルーで深みのあるカラーペグやブリッジは信頼のゴトー製テールピースはアルミ製と思われますジャックやポットも高品質なものが装備されており、コントロールはシンプルに1vo、1tコイルタップなどの余計な機能はついておりませんピックアップはハムバッカーとなっておりますが、ボリュームにはコンデンサーが付いており、ボリュームを絞ると良い感じにキレのあるシングル風サウンドになりますフロントは特に気持ちの良いサウンドです♫トーンコンデンサーは韓国製のオイルコンデンサーと思われますが、良い感じに明るさを残してくれるので、このギターとの相性は良いです出品にあたり全体をクリーニング済み弦交換済みです弦高は2ミリほどにセッティングフレットは7分ほど残っているようです細かなメンテナンスは行っておりませんので、お好みでご調整ください重量は4.2キロ前後付属品は純正のソフトケースとなります4400000044230704
http://narcologia.ru/goods/reinforcement499899.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation731921.html
http://narcologia.ru/goods/Addict269818.html
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