激レア‼️ 王貞治　ブロマイド

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1973年カルビープロ野球スナックでラッキーカードを引き当て、交換でカルビーから郵送されてきた王貞治選手のブロマイドの出品です。メンコやカードとは異なり非売品ですので価値が高いと思われます。古い紙もの製品ですので現状渡しにてよろしくお願い致します。※イチロー選手のカードは大きさ比較ですので販売商品には含みませんのでご注意ください。野球 メンコ野球 カード野球 カルビー