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【額付】ベルナール・ビュッフェ「サンマルタン門」【作家直筆サイン】【送料無料】
商品番号 M37440318088
商品名

【額付】ベルナール・ビュッフェ「サンマルタン門」【作家直筆サイン】【送料無料】
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 62,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

額も含めて状態の良い作品を出品しております。よければ「いいね！」・「出品者フォロー」をして頂けると喜びます！どうぞよろしくおねがいします。■状態・作品全体に薄いヤケがございます・額四隅に細かなキズがございます他、目立ったキズや汚れはございません■作品説明技法　リトグラフ限定部数　119/150制作年　1962年サイン　作家直筆サインレゾネNo.34■サイズ画寸　53×67cm額寸　82.5×96.3×4cm■付属品アクリル板使用額保存用箱付き取付用フック付き■配送方法ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います作品は真作でございます万が一真作ではなかった場合、全額返金いたします#ビュッフェその他作品はこちら
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