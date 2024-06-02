ディズニー マリー おしゃれキャット レッグウォーマー しっぽ セット ...

即購入OK・送料込みバラ売り・お値下げ不可ディズニーランドで購入し、一度のみの使用です。とてもレアなマリーちゃんのふわふわなレッグウォーマー・しっぽのセットです。どちらも東京ディズニーリゾートタグの正規品●サイズレッグウォーマー:全長約42cmしっぽ:約35cm当方ペットや喫煙者はおりませんが、自宅保管となりますので神経質な方はお控えください。ご購入後、24時間以内に発送いたします。グッズ種類···コスプレ



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