志村立美、秋―矢絣、希少限定版、美品、大判、新品高級額付

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。志村立美美人姿百態希少限定版大判、額装用画版画より新品高級額付10A額装用・大判希少画版画判集（コロタイプ）の一部、一葉を新品額にて、額装いたしました。年代ものの画集ですが、作品部分の状態は綺麗です。作品のサイズは約３０．０ｃｍ×２５．５ｃｍ、完成額装時のサイズは約４８．０ｃｍ×４０．０ｃｍです。額枠はブラック、黒のマット、アクリルガラス付き。fu専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。