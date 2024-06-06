クレイバースト　1box シュリンクなし

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ポケモンカードをご覧いただきありがとうございます。状態は写真をご覧下さい。即購入○全て店舗購入になります。シュリンクなし1BOX＊送料の関係上パックのみの発送になります。BOXのままの為、製造番号は一致しております！神経質な方は購入をご遠慮下さい。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします！