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クレイバースト　1box シュリンクなし
商品番号 W35105289507
商品名

クレイバースト　1box シュリンクなし
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 2,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードをご覧いただきありがとうございます。状態は写真をご覧下さい。即購入○全て店舗購入になります。シュリンクなし1BOX＊送料の関係上パックのみの発送になります。BOXのままの為、製造番号は一致しております！神経質な方は購入をご遠慮下さい。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします！
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