高原鉄男/猫/絵画/原画/希少

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商品詳細
高原鉄男（1958〜2014）板にアクリルで描く高原鉄男さんにはめずらしい水彩画です。横 約32センチ縦 約26センチ※サイズはフレーム込み※写真ガラスに写り込みご容赦ください。※実際の色味と写真とでは若干の色味の違いがあると思います。ご了承ください。※ながい間、飾っていたため、フレームには若干の傷がありますが、原画には傷はありません。✿長年のコレクションから出品しています。我が家は多頭飼いです。難病の猫、介護が必要な猫がいて、コレクションを手放しています。※価格は、手数料、送料と、作家さんの価値を考えて設定しました。※発送時の梱包はリサイクル使用です。#猫 #絵画 #原画 #高原鉄男絵画の種類...水彩画形式...額縁入り主題...動物主な画材...水彩絵の具
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http://narcologia.ru/goods/manufacture936341.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei970671.html
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