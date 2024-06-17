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M415 明治金工 古銅製 銀象嵌布袋像 高18.4cm / 銅製七福神置物仏像
商品番号 G77414412096
商品名

M415 明治金工 古銅製 銀象嵌布袋像 高18.4cm / 銅製七福神置物仏像
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 30,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆「明治金工古銅製銀象嵌布袋像」【寸法】高さ約18.4cm横幅約9.2cm奥行約7.8cm重量約1314g※多少の誤差はご了承願います【状態】経年によるスレ、キズ、ヨゴレ、緑青、等の時代感がございます。写真にてご確認をお願い致します。振ると中でカラカラと若干音がします。気になることは落札前にご確認をお願い致します。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#銅製#布袋様#古銅#仏舎利塔#仏像#仏教美術#仏具#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#木製#漆器#漆芸#黒塗#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#gk1803
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