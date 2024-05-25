ブルーロック 凪 誠士郎 私服 アクスタ 原作

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ブルーロック凪誠士郎原作私服アクスタです！新品、未開封です。入手後未開封の上からさらにopp袋に入れて大切に保管しておりましたが1度人の手に渡った物ですので神経質な方はご遠慮ください。プチプチ1重巻きにして発送いたします。お値下げは不可です。