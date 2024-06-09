茶道具　三島水指　森岡喜祥

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商品詳細
森岡喜祥作の三島水指「平安」となります。寸法 口径 約15センチ 高さ 約14センチ ＊共箱、布付きです。＊年数経過した品物です、素人目の状態確認となります 見逃し等あるかもしれません。＊気になる方、ご購入お控えください。
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