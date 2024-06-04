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【送料込み相談受付ます】 BOSS TU-2 クロマチックチューナー
商品番号 V92795752360
商品名

【送料込み相談受付ます】 BOSS TU-2 クロマチックチューナー
ブランド名 ボス
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなり使い勝手のいいチューナーですが使う機会が減ったので出品します。ボディパネルのLEDメーターで音名／弦番号を素早く確認してスピーディにチューニング。他のエフェクターに電源供給できるDC9Vアウト・ジャックを搭載、ペダルをONにすると出力はミュートされます。商品は写真に写っている物のみになります。箱ありです。電池またはアダプタで作動します。アダプタは付いていません当方電池で使用していましたが、特に不便は無かったです。2023/10/9動作確認済みです。【送料込み対応可】郵送中の保証が付かないことを了承いただいた方のみ、レターパックでしたら送料込みで対応いたしますのでご相談ください。プチプチ材とダンボール材で挟むなどして出来る限りしっかり梱包するように致します。#BOSS#RolandクロマチックチューナーTU_2種類···エフェクター・プロセッサー
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