【送料込み相談受付ます】 BOSS TU-2 クロマチックチューナー

かなり使い勝手のいいチューナーですが使う機会が減ったので出品します。ボディパネルのLEDメーターで音名／弦番号を素早く確認してスピーディにチューニング。他のエフェクターに電源供給できるDC9Vアウト・ジャックを搭載、ペダルをONにすると出力はミュートされます。商品は写真に写っている物のみになります。箱ありです。電池またはアダプタで作動します。アダプタは付いていません当方電池で使用していましたが、特に不便は無かったです。2023/10/9動作確認済みです。【送料込み対応可】郵送中の保証が付かないことを了承いただいた方のみ、レターパックでしたら送料込みで対応いたしますのでご相談ください。プチプチ材とダンボール材で挟むなどして出来る限りしっかり梱包するように致します。#BOSS#RolandクロマチックチューナーTU_2種類···エフェクター・プロセッサー



BOSS - TU-2 | Chromatic Tuner



Roland クロマチックチューナ TU-2



TU-2 Chromatic Tuner（ペダルチューナー） │ BOSSマニア共和国



Roland クロマチックチューナ TU-2



Roland クロマチックチューナ TU-2



Roland クロマチックチューナ TU-2



公式の店舗 BOSS TU-02 クロマチックチューナー



tu-2 クロマチックチューナー 完成品 2232円引き thekaaterskill.com ...



BOSS TU-3 クロマチックチューナー DCケーブル セット(ボス フロア ...



動作確認】BOSS TU-2 クロマチックチューナー 新発売 2988円 zicosur.co



Roland クロマチックチューナー TU-2 ローランド ボス New Arrival ...



中古】 BOSS / TU-2 / Chromatic Tuner 【渋谷店】 | イシバシ楽器



BOSS - BOSS TU-2 クロマチックチューナーの通販 by wildkat's shop ...



TU-2 Chromatic Tuner | クロサワ楽器店 日本最大級の楽器通販サイト



BOSS TU-3 Chromatic Tuner【送料無料】（新品/送料無料）【楽器検索 ...