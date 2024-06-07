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ポーター　ドラえもん　カラビナ
商品番号 I56402481369
商品名

ポーター　ドラえもん　カラビナ
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーターのドラえもんコラボのバッグに付属していたカラビナです。こちら未使用です。目立った汚れや傷はございませんが、素人検品ですので見落としありましたらご容赦ください。よろしくお願い致します。
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