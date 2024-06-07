ポーター　ドラえもん　カラビナ

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商品詳細
ポーターのドラえもんコラボのバッグに付属していたカラビナです。こちら未使用です。目立った汚れや傷はございませんが、素人検品ですので見落としありましたらご容赦ください。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/providence205394.html
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