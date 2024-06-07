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風景絵画
商品番号 F15162197682
商品名

風景絵画
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 4,700 円
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商品詳細

絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景10年位前にアンティークショップで購入しました。飾るところがなく、布をかけてしまい込んでいました。状態は良好で綺麗だと思いますので、飾って貰えたら幸いです。正確に値段を憶えていませんが、2、3万円以上だったと記憶しています。新品ではなかったのでフレームに目立たない傷はあります。重さがあり、配送料がかかるのでお値引きは出来ませんので宜しく、お願いします。サイズ横　約41センチ縦　約48センチ厚み　約8センチ
http://narcologia.ru/goods/update260695.html
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