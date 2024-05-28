キャットタワー 頑丈据え置き可愛い省スペースおしゃれ キャットタワー雲

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◆01幻の星雲デザイン、猫ちゃんの最高遊園地,猫ちゃんも飼い主様も一緒に楽しめる！◆02ふわふわ台座柔らかいモヘア生地安定した据え置きタイプ◆03隠れ家暗いところが好きなねこと似合う隠れ家。寝心地と安定感がいい、くつろぎの絶好所です。◆04ゆらり麻紐中空に揺れる麻紐、猫の狩猟本能が目覚めさせます。猫にとっていい運動道具です。◆05のんびりハンモック付きリラックに休めるスペースです。ゆらりゆらりと、いい夢になる場所～