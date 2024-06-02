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高栄養飼料メダカ餌 ライズ３号 3kg アクアリウム 熱帯魚　グッピー
商品番号 S91702962349
商品名

高栄養飼料メダカ餌 ライズ３号 3kg アクアリウム 熱帯魚　グッピー
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【特長】・ゆるやかな沈下性　※おとひめと比べると浮遊性があります。・高蛋白の栄養価が高い飼料です。・成長促進は最高峰の配合飼料と言えます。#ZIONの販売リスト#販売中ライズ３号・原料自体の品質レベルは極めて高水準の物を使用されています。・水中保形にすぐれ、消化吸収も高いことから糞の量が少なく飼育水を汚しにくい特徴もあります。・動物質の原料配合が高いこともあり最近ではメダカや金魚や熱帯魚（カラシン・コイ科・コリドラス）用としても利用されています。【消費期限】・2024.3【保管方法】高温多湿を避け冷暗所や冷蔵で保存してください。【製造元】・日進丸紅飼料株式会社【成分量】・粗蛋白質50.0％・粗脂肪　6.0％・粗繊維3.5％・粗灰分18.0％・カルシウム2．0％・りん1.5％【動物質性飼料】・オキアミミール、魚粉、イカミール、精製魚油、グアガム#グッピー#熱帯魚#ビオトープ#メダカの餌#メダカ#おとひめ#ライズ#ヒカリ#稚魚#アクアリウム#金魚#ベタ#キョーリン
http://narcologia.ru/goods/evaporation783424.html
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