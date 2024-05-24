【専用】ニュートロ デイリーディッシュ シニア チキン＆ツナ44個

【専用】ですので他の方はご購入できません。ニュートロデイリーディッシュシニア用＜総合栄養食＞【賞味期限】●チキン＆ツナ：44個 2025.4.6：24個 2025.3.23：8個 2025.2.23：12個※1箱に14〜18個くらい入れて発送いたします。※箱の賞味期限と中身の賞味期限は異なるものがあります。 未開封の箱の商品が欲しい方はお気をつけください。★他にも高齢猫用のフードを出品しております。まとめ買い大歓迎です。#Bikiのキャットフードシニア------フードの種類...総合栄養食ペットの種類...猫フードの特徴...ウエットタイプ総重量...〜99g



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