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【専用】ニュートロ デイリーディッシュ シニア チキン＆ツナ44個
商品番号 D82320232666
商品名

【専用】ニュートロ デイリーディッシュ シニア チキン＆ツナ44個
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【専用】ですので他の方はご購入できません。ニュートロデイリーディッシュシニア用＜総合栄養食＞【賞味期限】●チキン＆ツナ：44個　2025.4.6：24個　2025.3.23：8個　2025.2.23：12個※1箱に14〜18個くらい入れて発送いたします。※箱の賞味期限と中身の賞味期限は異なるものがあります。　未開封の箱の商品が欲しい方はお気をつけください。★他にも高齢猫用のフードを出品しております。まとめ買い大歓迎です。#Bikiのキャットフードシニア------フードの種類...総合栄養食ペットの種類...猫フードの特徴...ウエットタイプ総重量...〜99g
http://narcologia.ru/goods/reinforcement965099.html
http://narcologia.ru/goods/update998995.html
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