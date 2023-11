asknowasdewan アズノゥアズデワン　ヴィンテージデニムシャツ

アズノゥアズデワンヴィンテージデニムシャツカラー:フェードサイズ:2品番:WB0108●ハンガーは付きません数年前に購入数回着た後に自宅で保管ホームクリーニング済み目立った汚れ傷はありません•••••••••••••••••••••••••••••••••同ブランドの他の商品も出品しています#bluesky_dogwear•••••••••••••••••••••••••••••••••⚫︎カタログよりデザインを最小限にヴィンテージ感にとことん拘った本格派デニムシャツ♪ストーンバイオウォッシュやシェービング加工を重ねて魅力的に仕上がりました⭐︎カラフルなストーンドットで前から見ても印象的なデザイン!衿の赤い刺繍もポイント⭐︎更に着込むことでデニムならではの色落ち具合や加工感の変化が楽しめます♪オリジナルな魅力的な1枚に育ててください⚫︎定価¥10,450(¥9,500+税)⚫︎お着替えシリーズ用品の種類···服・アクセサリー用品犬種···プードル、チワワ、ダックス#アズノウアズデワン#アズノゥアズデワン#asknowasdewan



