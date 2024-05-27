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- 新品 クレージュ Tシャツ 半袖 花柄刺繍 綿100% フリーサイズ
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商品詳細
♢ブランドクレージュ♢アイテムTシャツ♢カラーイエロー♢素材コットン100%♢サイズF肩幅 約32cm身幅 約40cm袖丈 約14cm着丈 約55cm平置き・素人採寸多少の誤差ご了承ください♢発送送料無料 匿名配送小さく圧縮し、簡易梱包で発送いたします。新品・未使用・タグ付きですが、デリケートな方はご遠慮ください。自宅保管にご理解いただける方、よろしくお願いいたします。☆お値下げ不可です☆☆即購入歓迎です☆カラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏
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