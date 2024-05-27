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新品　クレージュ　Tシャツ 半袖　花柄刺繍　綿100% フリーサイズ
商品番号 E20957191689
商品名

新品　クレージュ　Tシャツ 半袖　花柄刺繍　綿100% フリーサイズ
ブランド名 クレージュ
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♢ブランドクレージュ♢アイテムTシャツ♢カラーイエロー♢素材コットン100%♢サイズF肩幅　約32cm身幅　約40cm袖丈　約14cm着丈　約55cm平置き・素人採寸多少の誤差ご了承ください♢発送送料無料　匿名配送小さく圧縮し、簡易梱包で発送いたします。新品・未使用・タグ付きですが、デリケートな方はご遠慮ください。自宅保管にご理解いただける方、よろしくお願いいたします。☆お値下げ不可です☆☆即購入歓迎です☆カラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/response946442.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring97396.html
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