新品　クレージュ　Tシャツ 半袖　花柄刺繍　綿100% フリーサイズ

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♢ブランドクレージュ♢アイテムTシャツ♢カラーイエロー♢素材コットン100%♢サイズF肩幅 約32cm身幅 約40cm袖丈 約14cm着丈 約55cm平置き・素人採寸多少の誤差ご了承ください♢発送送料無料 匿名配送小さく圧縮し、簡易梱包で発送いたします。新品・未使用・タグ付きですが、デリケートな方はご遠慮ください。自宅保管にご理解いただける方、よろしくお願いいたします。☆お値下げ不可です☆☆即購入歓迎です☆カラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏