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昭和レトロ オートクチュール オーダーメイド 長袖ワンピース スーツアンサンブル
商品番号 N32317030203
商品名

昭和レトロ オートクチュール オーダーメイド 長袖ワンピース スーツアンサンブル
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,234 円
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商品詳細

商品説明昭和レトロオートクチュールオーダーメイドレディースM相当長袖ワンピーススーツアンサンブルベスト総柄派手匿名配送USED商品(古着）の為、多少の使用感はご了承ください。 大きなダメージも無くオススメの商品です。一点物ですのでお探しの方はお早めにどうぞ！サイズM相当実寸サイズ（素人平置き採寸ですので多少の誤差はございます。） ワンピース着丈：約104身幅：約45.5肩幅：約38袖丈：約51平置きウエスト：約38裾幅：約67ベスト着丈：約50身幅：約47裄丈：約39ご質問・コメントなどお気軽にどうぞ！817032現在販売中のアイテム一覧は#のんちゃん服飾専門学生ワンピース一覧は#のん古着★ワンピースレトロ古着一覧は#のん古着★レトロ古着↑こちらをタップしてチェックして下さい(^^)
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