パール付きフロントギャザードビーストロベリープリントワンピース



tocco closet（トッコ クローゼット）の「パール付きフロントギャザー ...



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トッコクローゼット♪ お色はアイボリーです。新品、タグ付きです。【Item】立体感のある洒落感を生み出してくれるドビー生地に愛らしいストロベリー柄をプリント。フロントのギャザーと上品なパールが高感度なアクセント♪ふんわりボリューミーなスリーブデザインで気になる二の腕をカバーしつつ、旬の表情をプラス。お顔周りをスッキリ見せるデコルテデザインと軽やかなテキスタイルで女性らしく着映える１枚です。【Material】表地：ポリエステル100％裏地：ポリエステル100％【Detail】総丈：115cm身幅：42cm袖丈：38cm袖口幅：11.5cm裾幅：110cm※ウエスト後ろゴム仕様自宅保管、畳シワご了承ください。