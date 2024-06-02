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パール付きフロントギャザードビーストロベリープリントワンピース
商品番号 D80031176236
商品名

パール付きフロントギャザードビーストロベリープリントワンピース
ブランド名 トッコクローゼット
特別価格 税込 2,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トッコクローゼット♪　　お色はアイボリーです。新品、タグ付きです。【Item】立体感のある洒落感を生み出してくれるドビー生地に愛らしいストロベリー柄をプリント。フロントのギャザーと上品なパールが高感度なアクセント♪ふんわりボリューミーなスリーブデザインで気になる二の腕をカバーしつつ、旬の表情をプラス。お顔周りをスッキリ見せるデコルテデザインと軽やかなテキスタイルで女性らしく着映える１枚です。【Material】表地：ポリエステル100％裏地：ポリエステル100％【Detail】総丈：115cm身幅：42cm袖丈：38cm袖口幅：11.5cm裾幅：110cm※ウエスト後ろゴム仕様自宅保管、畳シワご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/secretarial893916.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle5366.html
http://narcologia.ru/goods/seamless883229.html
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