

URBAN RESEACH DOORS】Wボタンカバーオール、ブラック- URBAN RESEACH DOORS】Wボタンカバーオール、ブラック-



【アーバンリサーチドアーズ】Wボタンカバーオール、ブラック 【アーバンリサーチドアーズ】Wボタンカバーオール、ブラック



URBAN RESEACH DOORS】Wボタンカバーオール、ブラック- URBAN RESEACH DOORS】Wボタンカバーオール、ブラック-



URBAN RESEACH DOORS】Wボタンカバーオール、ブラック- URBAN RESEACH DOORS】Wボタンカバーオール、ブラック-



URBAN RESEACH DOORS】Wボタンカバーオール、ブラック- URBAN RESEACH DOORS】Wボタンカバーオール、ブラック-



【アーバンリサーチドアーズ】Wボタンカバーオール、ブラック 【アーバンリサーチドアーズ】Wボタンカバーオール、ブラック



フレンチワーク カバーオール ブラックモールスキン | Bon Vieux フレンチワーク カバーオール ブラックモールスキン | Bon Vieux



W カバーオール 半袖 Temp-iQ® W カバーオール 半袖 Temp-iQ®



Relume Jeans ワイドデニム カバーオール（デニムジャケット ... Relume Jeans ワイドデニム カバーオール（デニムジャケット ...



フレンチワーク カバーオール ブラックモールスキン | Bon Vieux フレンチワーク カバーオール ブラックモールスキン | Bon Vieux



懐中時計用ボタンホール Wステッチ! 60S HERCULES SEARS キルティング ライナー付き ビンテージ デニム カバーオール ワーク チョア ジャケット // 懐中時計用ボタンホール Wステッチ! 60S HERCULES SEARS キルティング ライナー付き ビンテージ デニム カバーオール ワーク チョア ジャケット //



monkey time＞ C/W 3P KNIT COVERALL/カバーオール monkey time＞ C/W 3P KNIT COVERALL/カバーオール



WHITE FIELD / ホワイトフィールド カバーオール ジャケット 金ボタン ... WHITE FIELD / ホワイトフィールド カバーオール ジャケット 金ボタン ...



WHITE FIELD / ホワイトフィールド カバーオール ジャケット 金ボタン ... WHITE FIELD / ホワイトフィールド カバーオール ジャケット 金ボタン ...



Le Sans Pareil/ル サン パレイユ】コットンモールスキン ... Le Sans Pareil/ル サン パレイユ】コットンモールスキン ...

着丈···ショートカラー···ブラック素材···コットン★サイズ フリー 身幅 約50センチ 肩幅 約42センチ 袖丈 約59センチ 着丈 約65センチ ★定価26,400円 家族の断捨離のため出品。 購入後3回程着用後ホームクリーニングをし自 宅保管しておりました。★商品説明 DOORSのオリジナルライン「siwa」は人が年 を重ね、深みが増す様に、幾度も着て、馴染ん でいく。洗いざらしのシワを楽しむ服。メンズ ライクになりがちなカバーオールですが、程よ いゆるさの出るサイジングや着込むほどに柔ら かさの増す素材感が女性でも着ていただきやす い仕様になっています。フロントのダブルボタ ンがスタイリングのアクセントになり、ライト な着心地が季節の変わり目に重宝します。 これからの季節にいかがでしょうか♪ コンパクトに折り畳んで発送させて頂きます。 どうぞ宜しくお願い致します☆ゆうゆうメルカリ便かららくらくメルカリ便に変更させて頂く場合がございます。#こけまるレディース衣料#アーバンリサーチ※予告なく削除させて頂く場合がございます。