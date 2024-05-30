新品　ユナイテッドカラーオブベネトン　キャリーバッグ　カギ付き　ユニセックス

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いただきましたが、使う予定がないので出品いたしました。UNITEDCOLORSOFBENETTONユナイテッドカラーオブベネトンキャリーケース色 ネイビー品番 2BE2-38Sサイズ本体 約38×31×22cm全体 約44×31×25cm製品重量 約1.9kg素材 ナイロン内容積（有効容積）約18ℓキャリーハンドル（伸縮式の取手）は二段階の調節が出来ます。収納がたくさんあり、とても便利に使えそうです。カギも付いてます。家のフローリングの上ですが、キャスターの動きもスムーズで静かです。（個人的な感想です）ネイビーとブラウン、ファスナーの持ち手（？）のゴールドがおしゃれで女性男性どちらの方にも素敵にお使いいただけるキャリーケースです。#UNITEDCOLORSOFBENETTON#BENETTON#ユナイテッドカラーオブベネトン#キャリーケース#コロコロ#スーツケース#ネイビー#ブラウン#ゴールド#キャスター#収納#ユニセックス夏休みお出かけ帰省旅行荷物便利スムーズ収納たっぷり男女兼用柄・デザイン···無地スーツケース容量···0〜40L