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新品　ユナイテッドカラーオブベネトン　キャリーバッグ　カギ付き　ユニセックス
商品番号 Q64381168242
商品名

新品　ユナイテッドカラーオブベネトン　キャリーバッグ　カギ付き　ユニセックス
ブランド名 ユナイテッドカラーズオブベネトン
特別価格 税込 7,693 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いただきましたが、使う予定がないので出品いたしました。UNITEDCOLORSOFBENETTONユナイテッドカラーオブベネトンキャリーケース色　ネイビー品番　2BE2-38Sサイズ本体　約38×31×22cm全体　約44×31×25cm製品重量　約1.9kg素材　ナイロン内容積（有効容積）約18ℓキャリーハンドル（伸縮式の取手）は二段階の調節が出来ます。収納がたくさんあり、とても便利に使えそうです。カギも付いてます。家のフローリングの上ですが、キャスターの動きもスムーズで静かです。（個人的な感想です）ネイビーとブラウン、ファスナーの持ち手（？）のゴールドがおしゃれで女性男性どちらの方にも素敵にお使いいただけるキャリーケースです。#UNITEDCOLORSOFBENETTON#BENETTON#ユナイテッドカラーオブベネトン#キャリーケース#コロコロ#スーツケース#ネイビー#ブラウン#ゴールド#キャスター#収納#ユニセックス夏休みお出かけ帰省旅行荷物便利スムーズ収納たっぷり男女兼用柄・デザイン···無地スーツケース容量···0〜40L
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful68951.html
http://narcologia.ru/goods/displease865231.html
http://narcologia.ru/goods/choice466585.html
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