モスリン　長方形衣　長丈　青環

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５年以上前に京都店舗で購入古着ですが目立った傷みはないです素人管理ですがよろしければ、お試しに一着カラー···青袖丈···袖なし柄・デザイン···丸系幾何学模様季節感···秋冬sousouでサイズや説明等見れますので、必要に応じて検索してみてください。発送は、匿名配送できる方法で安価なものを選択させていただきます。値下げ交渉は致しません