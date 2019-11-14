エルメス　トートバック　ブルースマルト　パニエドプラージュ

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。底面外側にやや汚れがありますが、大事に使っていたので、目立つ汚れはないと思います。畳んでの発送です。定価は15万円ほどでした。福岡岩田屋のエルメスにて購入しました。マザーズバッグとしても良さそうな大きさです。出回らない希少なお品物です。ビーチバッグpanierdeplagecabayaderetoilecottonbluesmalte02型名···カバカラー···ブルー柄/種類···キャンバス_柄
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http://narcologia.ru/goods/shuttle252525.html
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