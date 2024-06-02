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ミミカザリ☆イヤーカフ☆ピアス☆美品☆最終SALE！
商品番号 A94284433442
商品名

ミミカザリ☆イヤーカフ☆ピアス☆美品☆最終SALE！
ブランド名 Avital
特別価格 税込 2,926 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終SALE❗️再値下げしました。☆ミミカザリ☆梅田阪急☆衝動買いしましたが、一度もつけて外出していませんので、キレイな状態です。2万円くらいでした。耳に挟んだり、ピアスとしてもお使い頂けます。実際にはとても華やかで、素敵です。アクセサリーBOXは欲しい方は➕300円でお付けします。購入前にプロフィールも見て下さい。
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