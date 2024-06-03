ネストローブ nestRobe セーラーカラープルオーバー　コットンリネン　綿麻

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商品詳細
即購入OKです。2度ほど着用し、ホームクリーニング後、自宅にて保管しておりました。クローゼット整理のため、出品いたします。●◯●ネストローブ/ セーラーカラープルオーバー●◯●状態 洗濯によるシワ、保管による畳ジワあり。 元より、麻素材特有のふしやとびこみあり。 目立つダメージは見当たりませんが、洗濯 による多少の褐色はございます。見落 としがありましたら申し訳ございません。カラー ネイビー素材 麻55%綿45%サイズ フリー 着丈54.5cm 身幅61cm 袖丈11.5cmやや圧縮して発送いたします。素材···麻カラー···ブルー柄・デザイン···無地季節感···夏#nestRobe#nestrobe#リネン#linen#ナチュラル#journalstandardluxe#journalstandardluxe
http://narcologia.ru/goods/passivity780883.html
http://narcologia.ru/goods/moisture83069.html
http://narcologia.ru/goods/preference421938.html
ネストローブ nest Robe リネンコットンプチセーラーブラウス /サックス トップス ボタンスキッパー シャツ プルオーバー【2400013536554】
ネストローブ nest Robe コットン リネン ドッキングタンクワンピース F/ピンク 綿 麻 トップス プルオーバー ギャザー【2400013515436】
ネストローブ nest Robe コットン リネン ドッキングタンクワンピース F/ピンク 綿 麻 トップス プルオーバー ギャザー【2400013515436】 | フリマアプリ ラクマ
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【2022SS/定価2.5万】 ネストローブ nest Robe コットンリネンチェックメキシカンフードブラウス F(2-2307-168)【42G32】-NaturalStyle drop(ナチュラルスタイル ドロップ)
nest Robe ネストローブ 襟付きブラウス セーラーカラー リネン 麻 白
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ネストローブ nest Robe リネンドッキングロングワンピース -(1-2208-7 ...
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