ネストローブ nestRobe セーラーカラープルオーバー　コットンリネン　綿麻

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即購入OKです。2度ほど着用し、ホームクリーニング後、自宅にて保管しておりました。クローゼット整理のため、出品いたします。●◯●ネストローブ/ セーラーカラープルオーバー●◯●状態 洗濯によるシワ、保管による畳ジワあり。 元より、麻素材特有のふしやとびこみあり。 目立つダメージは見当たりませんが、洗濯 による多少の褐色はございます。見落 としがありましたら申し訳ございません。カラー ネイビー素材 麻55%綿45%サイズ フリー 着丈54.5cm 身幅61cm 袖丈11.5cmやや圧縮して発送いたします。素材···麻カラー···ブルー柄・デザイン···無地季節感···夏#nestRobe#nestrobe#リネン#linen#ナチュラル#journalstandardluxe#journalstandardluxe