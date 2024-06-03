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ネストローブ nestRobe セーラーカラープルオーバー　コットンリネン　綿麻
商品番号 J12711076230
商品名

ネストローブ nestRobe セーラーカラープルオーバー　コットンリネン　綿麻
ブランド名 ネストローブ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです。2度ほど着用し、ホームクリーニング後、自宅にて保管しておりました。クローゼット整理のため、出品いたします。●◯●ネストローブ/　　　　　　　セーラーカラープルオーバー●◯●状態　　　　洗濯によるシワ、保管による畳ジワあり。　　　　　　元より、麻素材特有のふしやとびこみあり。　　　　　　目立つダメージは見当たりませんが、洗濯　　　　　　による多少の褐色はございます。見落　　　　　　　　　　としがありましたら申し訳ございません。カラー　　　ネイビー素材　　　　麻55%綿45%サイズ　　　フリー　　　　　　着丈54.5cm　　　　　　身幅61cm　　　　　　袖丈11.5cmやや圧縮して発送いたします。素材···麻カラー···ブルー柄・デザイン···無地季節感···夏#nestRobe#nestrobe#リネン#linen#ナチュラル#journalstandardluxe#journalstandardluxe
http://narcologia.ru/goods/passivity780883.html
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