MONTOWA モントワ 日本製 牛革 クロコダイル型押 エナメルバッグ ...

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ご覧いただきありがとうございます。【ブランド】モントワ未使用で極美品のコンディションです。クロコダイルの型押しを施した牛革を使用しています。エナメル加工されてますので雨や汚れをはじきます。メインファスナーの両サイドがポケットになっていますので収納にとても便利なデザインです。【サイズ】高さ ２０㎝横 上２９㎝底２６㎝マチ幅１０㎝立ち上がり１７㎝重量 ５５０ｇ【デザイン】内部ファスナーポケット×１・フリーポケット×２素材 牛革色 ホワイト【発送】通常1～2日以内で発送いたします。大型連休・外出の都合で、稀に３～4日程度かかる事がございます。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。寸法に関しては、多少の誤差ご了承ください。写真は、お使いのモニターにより、若干色が異なって見える場合もございますので予めご了承下さい。管理番号51818‐423