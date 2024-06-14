美品 ジョンストンズ UA別注 大判 カシミヤストール モノトーン

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。￼JOHNSTONSofELGINFORUNITEDARROWSSPECIALORDERジョンストンズユナイテッドアローズ別注大判カシミヤストールブラックグレーストライプモノトーンMADEINSCOTLANDカシミヤ52%メリノウール48%サイズ幅約53cm長さ約198cm（フリンジ含む）45000円程とても綺麗な状態です。毛玉、汚れ、虫喰いありません。定番のUA別注シリーズ。白黒ハッキリというよりグレーグラデーションで纏まったベーシックな大判ストール。細く毛足の長い高級なカシミヤにこだわりのメリノウールを混ぜ、耐久性とソフトな肌触りを実現。カシミヤ100に匹敵する肌触りと高い保温性。未使用に近いとても良い状態です。男子兼用。宜しくお願いします。#ストール#ジョンストンズ#mhl#マーガレットハウエル#Americana#IENA#deuxiemeclasse#アメリカーナ#アパルトモン#カーハート#ユナイテッドアローズ#トゥモローランド#エストネーション#bshop#シンゾーン#sacai#ビームス#1ldk#ビューティアンドユース#アーバンリサーチ#オーラリー#シップス#アンユーズド#コモリ#ロンハーマン#ナノユニバース#ジャーナルスタンダード#フリークスストア#ヤエカ#1ldk#アプレッセ#スティーブンアラン#キャプテンサンシャイン#グラフペーパー#ビームスプラス#ビームスエフ#ポロラルフローレン#ラルフローレン#ブルックスブラザーズ#rrl#エディフィス#レショップ#エンジニアードガーメンツ#オアスロウ#レミレリーフ
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http://narcologia.ru/goods/freshman633356.html
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