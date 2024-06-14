新品完売★ガリャルダガランテコラージュセットアップ(ジレ×ワイドパンツ)

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今年2023年夏に購入。サラッとした生地で、暑くてもかっこよく着れるジレとパンツのセットアップです。シワになりにくいので旅行などにもオススメです。インナーしだいでで長く着用可能。こちらで譲って頂いた、試着のみのタグ無し未使用品となります。◼︎柄…無地 ◼︎定価…16,500円◼︎カラー···グレージュ◼︎サイズ…フリー