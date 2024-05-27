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商品詳細
掃除 断捨離 値下げ❗️ご覧いただきありがとうございます♪購入後、数回のみ付け自宅保管しておりました。ストーンの外れもなく、キラキラと輝いている美品です。●チェーン:K10、約40cm●金ボール:K10、約2.5mm●パール:アコヤ真珠、約6mm●クリスタルミラーボール:約8.5mm装飾···ダイヤモンド材質···K10(10金)
http://narcologia.ru/goods/diamond677158.html
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