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A2700 カルティエ Cドゥカルティエ ダイヤ チャーム ペンダントトップ
商品番号 O99947152467
商品名

A2700 カルティエ Cドゥカルティエ ダイヤ チャーム ペンダントトップ
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 48,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：Cartier商品：Cドゥカルティエダイヤチャームペンダントトップシリアル：729***素材：K18YG×WG（イエローゴールド×ホワイトゴールド）×ダイヤモンドモチーフサイズ（約）：W1.9×H2.2cm（バチカン含む）重量（約）：3.4g付属品：----ランク：S-SA宝石の種類：ダイヤモンド宝石のサイズ又は直径（約）：2.3-1.6（mm）新品仕上げ済みの商品です。目立ったダメージはなくとてもきれいな状態です。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承くださいませ。✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦《出品しております商品の購入先》・AACD日本流通自主管理協会・古物市場主の資格を有する国内ブランドオークション・正規店確実に真贋の鑑定をしております。万が一偽物であった場合は鑑定された店舗ご担当者さまを教えていただき迅速に返品返金のご対応を致します。古物営業法表記愛知県公安委員会許可番号：第541051202100号※専用、お取り置きはメルカリ非推奨であることとトラブル防止の観点から行っておりません。先にご購入された方を優先致します。
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