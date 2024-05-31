ツイステ　サマンサ　Samantha ショルダーバッグ オクタヴィネル　オクタ

ツイステとサマンサコラボのショルダーバッグ オクタヴィネルです。定価23100円 数回使用後自宅で暗所保管しておりました。使用回数が少ないので目につく傷汚れなく美品かと思いますがあくまで中古ですのでご了承の上ご購入をお願い致します。ショルダーの紐は中に入れて発送致します。上記ご了承の上でしたら即購入可能です。★別出品にてフロイド、リドルのチャーム、バッグチャームも出品しております。同時購入で送料分お値引き可能ですのでコメントからお願い致します。



『ディズニー ツイステッドワンダーランド』コレクション ショルダーバッグ 【オクタヴィネル寮】



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