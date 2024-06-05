【未使用】アニエスベー ボヤージュ ショルダーバッグ 2way ナイロン

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ご覧いただきありがとうございます。※写真加工一切しておりません。実物に限りなく近いお写真です。【agnes.bvoyage】アニエスベーオンラインショップ購入の確実正規品です。丈夫なナイロン生地を使用しており傷や汚れにも強くて軽量、日常使いにも適した2wayショルダーバッグです☆長財布、スマートフォン、ペットボトルなども収納可能です。試し入れ程度しか使用していないほぼ未使用品です。※売る予定ではなかったので購入時のレシートや付属品等破棄してしまいお付けすることができません。ご了承下さいませ。【状態】ほぼ未使用。全体的に傷、汚れなくきれいです。【カラー】ブラック【素材】ナイロン【サイズ】縦19横30幅10ショルダー最長110センチ※若干の誤差はご容赦ください。☆古物商を取得しており真贋できます。間違いない正規品です。☆プロによる真贋済み、もしくは正規店購入の商品です。☆一度人の手に渡っているためお店にあるような完璧な状態ではありません。☆神経質な方のご購入はお控え下さい。☆iPhone14Proで撮影しております。できるかぎり実物と近いお写真を撮らせていただきますが機種により若干見え方が違う可能性があります。☆基本はメルカリ便での発送になります。場合によって違う発送方法になります。匿名配送をご希望される方は購入前にご連絡下さいませ。☆即購入大丈夫です！よろしくお願いします。e1