ポロラルフローレン⭐︎刺繍マーク(ボーイズL)レディースM〜Lサイズ感です！メンズSサイズの方も着用できます！ポロの刺繍マークが沢山でカッコいいデザインです！タグを外し畳んで保管しておりました。試着のみですので未使用に近いお品になります。



ポロラルフローレン⭐︎刺繍マークポロシャツ



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タグ無し未使用品☆ ポロラルフローレン ワンポイント刺繍 ポロシャツ ピンク



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90's POLO Ralph Lauren ロゴ刺繍 スウェット “MADE IN Great Britain”



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