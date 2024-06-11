【人気】ポールスミス グレー サイドスリット インサイド 半袖 Tシャツ Ⅿ

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ポールスミス コレクション Paul Smith COLLECTION ハウンドトゥース ... ポールスミス コレクション Paul Smith COLLECTION ハウンドトゥース ...

ご覧いただきありがとうございます♪✿商品名✿サイドスリットワンポイントハウス刺繍Tシャツ✿ブランド表記✿PaulSmith 株式会社ロイネ✿サイズ表記✿ M 実寸をご覧ください。✿カラー✿グレー上品でクラシカルなトラッドスタイルですが、ハイセンスな大人の遊び心も溢れる世界的なハイブランド、ポールスミス。ピンクのハウス刺繍がとってもキュートなTシャツです☆薄手で肌触りの良い生地感で、着心地の良さが嬉しい1枚♪サイドスリットの裏側はポールスミスの代名詞、シグネチャーストライプ仕様で、さり気なく見える感じがめちゃくちゃオシャレ☆小柄なオシャレ男子にも着用していただけるユニセックスなアイテムです☆#おしゃんな古着屋さんのとっときのクローゼットはこちら↑↑出品中のスペシャルアイテムを↑↑ ↑↑是非ご覧くださいませ↑↑おまとめ割もありますので、お気軽にコメントにてご相談ください！他にも魅力的な古着をご用意しております(*´艸`)【状態】中古美品若干のヨレ感程度。【サイズ】（平置き）(約cm）肩幅：45身幅：51袖丈：19着丈：62☆素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。【素材】綿100％是非お買い求め頂けますようよろしくお願いします♪★状態、画像、発送について＊ご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。＊お使いのパソコンモニター・スマホの色調により違って見える場合がございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。＊発送場所やサイズの都合により発送方法を変更する場合がございます。2135.62.2373