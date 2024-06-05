美品　ミキハウス　カラフル　シャツ

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サイズSメンズかもしれませんが、女性が着ていましたレディースのカテゴリに入れていますガーゼのような素材ですレディースM相当です着丈60.5㎝身幅45.5㎝肩幅37.5㎝袖丈56㎝Bスタンプありますが難は、見当たりません定価…14700円特記すべきダメージはありませんが中古品に、ご理解頂ける方のみ、ご購入をお願い致します#winレディース ←こちらからレディース商品をご覧いただけます10.3