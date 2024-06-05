アンスクリア　INSCRIRE レイヤードノースリーブTシャツ

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INSCRIRE アンスクリア レイヤード タンクトップ ブラック

数回着用。目立った傷や汚れなし。レイヤードとしても一枚ずつでも着用できます。手持ちのものと組み合わせることもできる自由度の高い1着。コットン素材で肌触りもやわらかく、やわらかいニュアンス(ピスタチオベージュのような)なカラーなので合わせやすく涼しげな印象になるかと思います。サイズ FREE定価 17600円【INSCRIRE/アンスクリア】デザイナー岡ゆみか氏が手掛けるウィメンズブランド。2017年秋冬シーズンより展開をスタート。ブランドネームのINSCRIREとは、フランス語で「いいね！」の意。エレガントで上質なカジュアルを提案する。イエナ slobeienaスローブイエナ Demi-LuxeBEAMSデミルクス ドゥーズィエムクラス AURALEEオーラリー タンクトップ カットソー Tシャツ アンスクリア