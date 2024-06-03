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SEADOG シャツ　　アロハシャツ
商品番号 I22082166345
商品名

SEADOG シャツ　　アロハシャツ
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

湘南　SEADOG　ボタンシャツSEADOG店サイズで❴１❵です。レディースでS〜Mサイズくらいです。胸のボタンは４つです。画像8枚目。生地の裏側を表に使ったオシャレなシャツです。　画像確認お願いいたします◎シミやホツレはありませんが、古着ですので、ご理解・ご確認の上、ご購入お願いいたします。コメント不要、即購入OKです◎シードッグカラー...ブルー袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...コットン季節感...春,夏
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