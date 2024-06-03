SEADOG シャツ　　アロハシャツ

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商品詳細
湘南 SEADOG ボタンシャツSEADOG店サイズで❴１❵です。レディースでS〜Mサイズくらいです。胸のボタンは４つです。画像8枚目。生地の裏側を表に使ったオシャレなシャツです。 画像確認お願いいたします◎シミやホツレはありませんが、古着ですので、ご理解・ご確認の上、ご購入お願いいたします。コメント不要、即購入OKです◎シードッグカラー...ブルー袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...コットン季節感...春,夏
http://narcologia.ru/goods/traverse361226.html
http://narcologia.ru/goods/composite218954.html
http://narcologia.ru/goods/slide988687.html
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