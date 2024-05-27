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専用ページ☆bts タトゥー ブレス、ピアス、リング
商品番号 V98019053724
商品名

専用ページ☆bts タトゥー ブレス、ピアス、リング
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,582 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MAYUMIN様専用ページとなります✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜btstattoonumberbraceletタトゥーアクセサリージミン〇ブレスレットナンバー13¥2299〇youthピアス¥2499〇youthリング¥2399◯内容◯ブレスレット×１ピアス×１リング×１ARMYBOX×3上記3点となりますジミンのタトゥーを再現したデザインのブレスレットになります。こちらはジミンのタトゥーとお揃い感があります(*´˘`*)誕生日の13♡バンタンの誕生日も13♡チェーンも華奢なデザインで女性がつけても大き過ぎずとっても可愛いです日本人運営ショップで購入した物ですお探しの方はぜひ♪̊̈♪̆̈ボックス　100×100×15mmチェーン　140mm+調整70mmトップ　10×10mm撮影の為開封してますが、直接触れておらず新品のものです。安心安全なゆうパケットポストでお届けします⚠️単品でのお値引き、お取り置き不可バンタンネックレスアクセアクセサリータトゥージミンナンバー友情タトゥー
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