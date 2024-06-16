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NORRONA lofoten アルファジャケット　ウィーメンズ
商品番号 J80809755263
商品名

NORRONA lofoten アルファジャケット　ウィーメンズ
ブランド名 ノローナ
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノローナアルファジャケットフーディウィーメンズ⚫︎サイズ：XS⚫︎カラー：ブラック⚫︎購入時期：2014年頃主に、BCや登山の中間着として使用。タイト目なシルエット。目立った傷・ほつれはないが、袖口に毛玉アリ。そこまでヘビーユーズしていないため、色褪せはないが中古品です。ご理解の上、使って頂けると幸いです。タグは切ってあります。状態詳細は、コメントで問い合わせ下さい。
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