天然ピンクダイヤモンド Light Pink ルース 0.176ct ペア ソ付

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ご覧いただきありがとうございます。天然ピンクダイヤモンドLightPinkライトピンクI-10.088ct×2pcSTRONGBLUE2.78×2.85×1.75mm2.78×2.82×1.77mm写真付の国内ソーティング付です。GEMRESEARCHJAPANGRJリングの脇石用にしようと保管していましたが、別のピンクダイヤを使用したので出品します。3mmくらいあるのでわりと大きく見えます。下2桁が共に88なので縁起もよくおすすめです。取り急ぎルーペ拡大画像撮影しましたが、光量が足りずに上手く撮れなかったのでまた撮影します。向かって右の方のルース(1.77mmの方)にカーボンが見えました。なので値下げしておきます。アイクリーンだったので意外でした、爪で留めたら地金に紛れて消えそうな感じなので加工する方は良いかもしれません。もうピンクダイヤは良いかなというくらいのリングを作れましたので、ピンクダイヤをお探し中の方にお譲り出来たらと思います。お仕立てやハンドメイドにどうぞ。ペアルースなので結婚指輪の内側に入れても素敵かもしれません。最近、色の濃いピースを購入してばかりだったので相場がいまいちわかりません。満足するピンクダイヤのリングを仕立てられたので出品します。よろしくお願いいたします。