atelier naruse☆2023AW新品未使用ジャンパースカート　ブラック

ateliernaruse2023AW新品未使用コットンウールヘリンボンジャンパースカートになります。色は、ブラック。ジレのような縦長シルエットでありながら、ややコクーン型のシルエットです。2022s/sに登場した同デザインのジャンパースカートが裏地付きの秋冬仕様になっています。身体のラインを拾いにくいように身幅はゆったりと、また、裾に向かってややタイトになるようデザインされています。合わせるインナーによっていろいろ楽しめます。生地は「毛七（ケシチ）」という尾州産の再生羊毛を使用した先染素材が使用されています。やや厚手でヘリンボン組織の安心感のある丈夫さと、起毛とワッシャー加工の膨らみある風合いが特徴です。左右フロントに深くて大きめのポケット付きです。身幅55着丈117税込29,700円※プロフィールご覧おきください。#ateliernaruse#アトリエナルセ#コットンウールヘリンボーンジャンパースカート#ジャンパースカート#ワンピース#大人可愛い#ブラックゴーシュヴェリテクールMAGALIスタジオニコルソンテンハンドクラフテッドモダンTENNEHANDCRAFTEDMODERNCASEYCASEYポールハーデンpaulharndenalbumdifamigliaKAPITALMAYDItoogoodオールドマンズテーラーズボブティックR\u0026D.M.Co-ホームスパンサポートサーフェスアーツアンドサイエンスカールドノヒューエバムエバevamevaエミックエティックエコールドキュリオジテアルバムディファミリアBOBOUTICビリティスCASEYCASEYミズイロインドANTIPASTmaisondesoilGASAタブリクtabrikバーグファベルトゥジューTOUJOURSキャヴァネcavaneアトリエダンタンヴェリテクールドゥルマカラケーシーケーシーカヴァルクリステンセンドゥノルドクリスチャンワンナイツtowavaseススリスズキタカユキアドーアleurlogetteルールロジェットD-dueビューティフルピープルトワヴァーズPUPULAAPCヤエカMylankaBRAHMINお好きな方に



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