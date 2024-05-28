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コーチ スワッガー ミニ ショルダーバッグ 2way ターンロック ネイビー
商品番号 E10680811931
商品名

コーチ スワッガー ミニ ショルダーバッグ 2way ターンロック ネイビー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COACH　コーチswagger　スワッガーハンドバッグ　ミニトート　バッグ　かばん　鞄　斜め掛け　肩かけダブルターンロック　チャームレザー　本革　シボ革ダークネイビー　紺色　ゴールド　金　メイン開閉部　ジップタイプ型番　F55665○サイズ(約cm)(平置き実寸)縦　横　マチ　ショルダー　ハンドル1732(最大)12102(最長)11(高さ)○状態外見を損ねるような目立った傷や汚れはなく、使用感少なめのきれいな状態です。これから長くご愛用いただけます。◎購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・ストア商品その他ネット購入不要になった私物など　鑑定済みです防水対策の上お届けいたします。梱包資材はリサイクル品を使用する場合がございます。ご購入前にプロフィールの確認をお願いします。a4510091048
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