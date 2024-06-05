新品 アタオ リモ 長財布 シャンパンゴールド

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商品詳細
お値下げしました。新品未使用品プレゼントにもいかがでしょうか？ATAOの生誕5周年記念のアニバーサリーウォレット10年以上愛され続けるルークモデル 牛革とエナメル、そして希少なダイヤモンドパイソンを贅沢に手仕事で編み込んだ特別なデザインATAOlimoアタオリモルークL字ファスナー長財布メモリアルシャンパンメッシュレザーパイソンLongWallet定価36300円本体：約縦9.5×ヨコ20×厚み1.8(cm)重さ約100gカラーホワイト×ベージュ×シャンパンゴールド素材レザー(牛革、ダイヤモンドパイソン)エナメル財布形...長財布
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