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◆新品タグ◆ヴィオラドーロ◆アイスグレー
商品番号 C95150436376
商品名

◆新品タグ◆ヴィオラドーロ◆アイスグレー
ブランド名 ヴィオラドーロ
特別価格 税込 5,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入し、自宅保管しておりました☺️お色　アイスグレー◆ADRIAレザースマートフォンポシェット◆VIOLAd'ORO[ヴィオラドーロ]のADRIAレザースマートフォンポシェット。上品で女性らしいリザードの型押しレザーのスマートフォンポシェット。キレイめからカジュアルまで、幅広くコーディネートができる雰囲気と豊富なカラーバリエーションが魅力です。外側には携帯が収納でき、L字ファスナーを開けるとコインやカードが収納できます。財布としての機能も兼ね備えているので、これひとつでお出かけが可能です。素材牛革生産国日本表記高さ幅マチ持ち手ONESIZE19cm12cm2.5cm115cm
http://narcologia.ru/goods/Addict17818.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant248782.html
http://narcologia.ru/goods/composite84254.html
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