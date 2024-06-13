ご覧頂きありがとうございます伊太利屋のブラウスです紺グレーの大人しい豹柄ですコサージュ付きですカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）バスト120くらい袖丈肘下ゆったりお召になっていただけます楊柳のポリエステルで涼しいです目立った傷等見当たりませんが、見落としがあればごめんなさいあくまでも自宅保管品です気にならない方よろしくお願いします



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