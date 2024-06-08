美品❗️ドゥクラッセ　ブラウス

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★プロフィールをご覧ください☺︎★2回着用★写真の状態をご覧ください★コンパクトに発送します、ご了承ください★送料込みのお値段ですので値段交渉不可✖️★素人寸法身幅:51肩幅:42袖丈:63着丈:48テイスト・シーン···キレイめ色···ブラウン袖丈···長袖柄・デザイン···その他素材···その他