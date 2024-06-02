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- 【新品】ラウニー 水彩絵具 専門家用 固形水彩絵具セット 水彩17色セット 木箱
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商品詳細
ラウニー水彩絵具専門家用固形水彩絵具セット水彩17色セット木箱セットAWC-17WBハーフパンアンティーク調の素敵な木箱に入った高級絵の具セット、未使用、未開封の商品です^^(定価31900)【セット内容】ハーフパン15色チューブ2色木製ＢＯＸ陶器製パレット水彩紙スポンジ筆2本自宅にて長年保管しておいたもので、写真の通り木箱の角一部分に若干スレがあります、ご理解の上ご購入ください。
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