✤┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈✤●フォロー割で【5％OFF】●2点以上の合わせ買いで【10％OFF】商品一覧➔ #am出品一覧✤┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈✤●商品名ADAMETROPE'（アダムエロペ）バックフォルムスキッパーシャツ元値：¥12,650●商品の状態：新品未使用●サイズ：FREE（肩幅88cm着丈54cm)●素材：ポリエステル●カラー：イエローグリーン●ホームクリーニング洗濯可能●発送：当日～翌日発送●商品の詳細ーーーーーーーーーーーーリネン風のドライタッチな肌触りのドルマンスリーブブラウスです。2021SS（春夏）の商品です。登場機会がないので出品します。ネップや麻特有のメランジ感が麻に限りなく近い見た目で、薄手ながらもしっかりとした生地なので洗えるのにシワになりません。見た目にきちんと感があり、ON/OFF兼用でオフィスカジュアルスタイルにもぴったりです。短丈デザインですが、裾にタックとギャザーを入れることで、ボトムINしてブラウジングしたようなフォルムになるのでバックスタイルもきまります。合わせは、マーメイドスカートや、テーパードパンツ、デニムと合わせたカジュアルスタイルがおすすめです。ーーーーーーーーーーーーーー✤✤✤フォロー割で【5％OFF】✤✤✤2点以上の合わせ買いで【10％OFF】（商品一覧➔#am出品一覧）レディーストップス袖なし～半袖シャツチュニックカットソーデザインブラウスショート丈IENAイエナトゥモローランドgreenlabelrelaxingグリーンレーベルリラクシングbeauty\u0026youthビューティー\u0026ユースMACPHEEマカフィーボールジィ



新品未使用■ADAM ET ROPE' スキッパーシャツ レディースブラウス



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