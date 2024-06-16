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ルージュヴィフ　ブラウス
商品番号 W25276886648
商品名

ルージュヴィフ　ブラウス
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年程前に購入しました。ルージュヴィフのブラウスです。袖の部分がとても可愛いです。これからの季節にぜひ。パンツ、スカート、デニムどれとも相性◎です。
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